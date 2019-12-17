Reuters: акции Сбербанка могут перейти от ЦБ РФ другой структуре

На уровне российского правительства обсуждается возможность передачи контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция) от Центробанка другой государственной структуре, сообщает 17 декабря Reuters со ссылкой на близкие к сторонам обсуждения источники.

Как рассказал агентству один из госбанкиров, рассматривать схемы передачи чиновники начали в сентябре из-за того, что ЦБ одновременно и регулятор и акционер. А в начале этой недели обсуждения перешли на уровень подчиненных Дмитрия Медведева.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу кредитного учреждения. "Сбербанк не комментирует рыночные слухи и предположения", – заявили в банке.



