В Озерках завершили строительство корпуса проблемного ЖК «Новая Скандинавия»

Компания «БФА Девелопмент» завершила строительство корпуса 5.2 ЖК «Новая Скандинавия» в Озерках. Госстройнадзор Петербурга выдал заключение о соответствии, 17 ноября сообщила пресс-служба городского комитета по строительству.

Завершенный объект — семиэтажное здание на 102 квартиры со встроенным детским садом. В Смольном обещают, что до конца года корпус будет введен в эксплуатацию, ключи от квартир ждут 76 семей.

В «Новой Скандинавии» остался один недостроенный корпус 8.3, который предполагается завершить в 2020 году. А также непостроенный корпус девять, сроки его реализации пока неизвестны. Он не является проблемным, пояснили в комстрое, так как его возведение не начиналось, и в этом корпусе зарегистрированы всего два технических договора долевого участия. Чаще всего технические ДДУ заключаются с сотрудниками компании-застройщика или аффилированными лицами, чтобы изменения в федеральном законодательстве не коснулись проекта.

Жилой комплекс строила «Группа ПРАЙМ». Первая очередь была сдана еще в 2006 году, работы по трем оставшимся домам полностью остановились в 2015 году. Сейчас в отношении застройщика введено конкурсное управление.



