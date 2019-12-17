Полиция разгоняет акцию протеста в центре Киева

Правоохранители начали разгон акции протеста в центре Киева, правоохранители демонтировали все палатки, которые установили участники митинга против продажи земли под зданием Верховной рады Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. "Участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили потасовку: двух полицейских доставили в больницу. Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили потасовку, применяли палки и бросали камни", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали наиболее активных участников митинга, их количество не называется.

Напомним, сегодня с утра несколько тысяч человек протестуют у здания Рады против закона о земле. Протест проходит под лозунгом: «Земля – не товар, Украина – не базар». Часть демонстрантов, которые представляли националистические организации, подрались с силовиками. Полиция применила слезоточивый газ.



