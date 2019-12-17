Здание «Ленфильма» попало под охрану государства. В том числе, часть сада, где впервые в России показали кино

В перечень выявленных объектов культурного наследия распоряжением КГИОП включены здание и сад во дворе кинотеатра «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Охранять, среди прочего, будут фойе, лестницу и клумбу.

Об этом сообщает Смольный 17 декабря. Под защиту попало здание советской постройки, в комитете по охране памятников Петербурга отмечают, что до наших дней оно сохранилось без существенных изменений. В эксплуатацию здание по адресу: Каменноостровский проспект, 10, лит. А, было сдано в 1956 году, построено оно было по проекту архитектора Георгия Петрова. К моменту присвоения статуса памятника там в первозданном виде сохранились большинство строительных конструкций, интерьер главного фойе и трехэтажная бетонная лестница.

Отмечается и историко-мемориальная ценность здания. Здесь работали такие режиссеры, как Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, Алексей Герман, Надежда Кошеверова и другие.

От площади перед «Ленфильмом», где в конце XIX века был построен сад-театр «Аквариум», остались сквер с круглой клумбой и несколько дореволюционных построек. Последние в перечне КГИОП с 2001 года, это «Здание театра и ресторана», «Здание Петербургского центрального рынка», два «Доходных дома» и «Ограда».





Участки «Ленфильма» в 1880-х годах приобрел купец Георгий Александров. Там он распланировал «увеселительный сад», в центре которого построили концертный зал и ресторан с зимним садом. 4 мая 1896 года в «Аквариуме» состоялся первый в России киносеанс – программа фильмов братьев Люмьер.

В 1903–1904 годах здесь было построено здание Петербургского центрального рынка, а в 1912-м концертный зал переделали под первый в России искусственный каток.