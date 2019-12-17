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Город
17.12.2019 15:58
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Суд оправдал петербурженку, задержанную на акции протеста. Она говорила, что вышла на пикет, полиция - что на митинг

Куйбышевский районный суд не стал наказывать активистку Марию Зинченко, которую задержали 10 августа у Гостиного двора на акции солидарности петербуржцев с не допущенными до выборов в Мосгордуму жителями столицы. Активистка планирует подать иск к МВД о компенсации морального вреда, сообщил «Фонтанке» 17 декабря один из ее представителей, юрист «Апологии протеста» Александр Передрук.

Полиция требовала наказать Марию Зинченко за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В правоохранительных органах акцию протеста расценили как несанкционированный митинг. Протестующие же уверяли, что вышли на серию одиночных пикетов – эта форма протеста не требует согласования с властями.

Районному суду пришлось рассматривать дело дважды. В первый раз состава правонарушения в действиях активистки он не нашел. Полиция обжаловала постановление в Санкт-Петербургском горсуде, тот вернул дело на новое рассмотрение, которое тоже закончилось в пользу активистки.

Основным доказательством защиты, по словам Александра Передрука, была видеозапись задержания Марии Зинченко: «На ней видно, что у активистки не было в руках никакого плаката, как и рядом стоящих людей».


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К Гостиному двору 10 августа вышли несколько сотен петербуржцев. Как только несколько из них развернули плакаты, полиция начала задержания, сообщала «Фонтанка». Всего в автозаках в тот день оказалось около 70 человек.

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