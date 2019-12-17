Первые бесплатные электрички к лыжным трассам в Орехово и Шапках поедут после праздников

По девять электричек в направлениях поселков Орехово и Шапки бесплатно перевезут любителей лыжного спорта из Петербурга к оборудованным трассам. Первая уедет 11 января.

О расписании сообщают Смольный и Северо-Западная пригородная пассажирская компания. «Лыжные стрелы», как и во все предыдущие сезоны, должны были курсировать 10 выходных подряд, но планы скорректировала погода – первую электричку 5 января отменили, на трассах нет снега. Чередуя субботы с воскресеньями, электрички начнут курсировать с 11-го числа. Первая уедет в Орехово с Финляндского вокзала в 9.15 утра, в Шапки – в 10.11 с Московского вокзала в тот же день. Неделей позже поезда поедут по такому же расписанию, но в воскренье, то есть 19 января. Чередовать дни будут впредь до последней в сезоне электрички, она уедет к лыжным трассам 15 марта.

Обратные поезда из Орехово отправляются в 15.15, из Шапок – в 15.29.

Для горожан, если погода все же позволит, будут оборудованы трассы длинной 5, 10 и 15 км, также будет пешеходный путь для ценителей скандинавской ходьбы. Для всех желающих проведут соревнования, к ним Смольный подготовил судей и 16 тысяч порций горячего сладкого чая.

Билеты на «Лыжные стрелы» можно взять в районных администрациях. Это не так-то и просто – позаботьтесь заранее.



