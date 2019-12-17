Африканские православные священники выступили против признания УПЦ их патриархом Феодором

Несколько десятков священнослужителей из Кении, Танзании, Уганды и Замбии написали обращение к патриарху Александрийскому с призывом отозвать признание ПЦУ.

«Мы, православные африканские священники, с большим удивлением и смущением узнали о решении Патриарха Александрийского Феодора признать так называемую "Православную Церковь в Украине". Это внезапное решение противоположно той позиции, которую ранее занимал наш Патриарх, и оно ставит под угрозу те добрые отношения нашей Церкви с Русской Православной Церковью, которые сложились в последние десятилетия», – цитирует 17 декабря письмо африканских священнослужителей сайт «Православие.ру».

Подписавшие письмо настаивают, что признание ПЦУ – это «разрыв с канонической Украинской Православной Церковью», к которой относятся большинство жителей Украины. Они настаивают, что «столь ответственное решение» было принято Феодором II без мнения «африканцев».

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II признал автокефалию ПЦУ в ноябре.



