Ипотеку с 2020 года смогут получить не все. ЦБ РФ закручивает гайки

Банк России намерен ужесточить правила выдачи ипотеки. Для банков конечная цена займа будет зависеть от долговой нагрузки заёмщика и внесенного им первоначального взноса.

Как говорится в докладе для общественных консультаций, опубликованном ЦБ РФ 17 декабря, «в целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования» «Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 г. дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам».

По подсчетам ЦБ, в результате применения предложенных надбавок нагрузка на капитал банков при неизменной структуре их ипотечных портфелей потенциально может возрасти в 1,4 раза. Таким образом, банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов.

При этом средняя ставка по ипотеке в российских банках к концу текущего года может опуститься ниже 9%.



