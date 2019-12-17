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ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Строительная компания "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию здание детского сада в поселке Ленсоветовский. В настоящее время начинается процедура передачи детского учреждения в собственность Санкт-Петербурга.

Это уже пятое по счету дошкольное учреждение от девелопера: три построенных им детских сада работают в Шушарах и один – в Парголово. Место под строительство в Ленсоветовском было выбрано не случайно. Участок находится в глубине микрорайона, достаточно далеко от оживленных автомобильных дорог. Здесь тихо, чисто и безопасно. Игровые площадки и спортивные зоны расположились с южной стороны здания.

Проект здания – авторский, разработанный архитектурным бюро СК "Дальпитерстрой". Детский сад оснащен в соответствии с современными стандартами и требованиями к дошкольным образовательным учреждениям. Специалисты компании традиционно предусмотрели максимум опций для детского учреждения: бассейн, спортивный, актовый и музыкальный залы, помещения для игр и сна. Трехэтажное здание общей площадью 5646,6 кв метров рассчитано на 218 детей.

Планируется, что первых воспитанников сад примет весной будущего года.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»