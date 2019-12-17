Сергей Харлашкин возглавит «Метрострой» с 19 декабря

Совет директоров «Метростроя» принял решение назначить временный единоличный исполнительный орган в лице Сергея Харлашкина с 19 декабря. Против был только один.

Как сообщили «Фонтанке» в компании 17 декабря, «за» проголосовали 7 из 8 присутствующих на совете директоров.

Ранее стало известно о том, что город выдвинет кандидатуру Сергея Харлашкина на пост и.о. генерального директора «Метростроя». Действующий директор Николай Александров был арестован до февраля вместе с главой УПТК «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. По версии управления Федеральной службы безопасности, трое фигурантов вступили в сговор с целью заключения подложного договора о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами в ноябре 2017-го. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко, щебень не был поставлен.



