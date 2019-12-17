Пенсионер нашел сумку инкассаторов с 1 млн рублей. И сдал в полицию

Настоящую гражданскую ответственность проявил пенсионер, проживающий в Новосергиевском районе Оренбургской области. Найдя на дороге сумку с миллионом, он на радостях отправился не домой, а прямиком в полицию.

О герое сообщает 17 декабря УМВД по региону. Оказалось, что крупная сумма денег оказалась на дороге примерно следующим образом: инкассатор забрал выручку одной из организаций и собирался отвезти её в банк. Но из-за ротозейства оставил сумку с банкнотами на крыше автомобиля. Видимо, нехватку миллиона он обнаружил далеко не сразу. Но потом, проделав путь в обратном направлении, обнаружить драгоценную потерю не смог. Тогда пришлось "сдаваться" правоохранительным органам.

К тому времени инкассаторскую сумку уже подобрал местный 72-летний мужчина. Он отнёс её в полицию. "Все имеющиеся в сумке денежные средства, а это более 1 млн рублей, находились на месте", – отмечает пресс-служба УМВД. Пропажу вернули инкассатору. Ждёт ли его взыскание на работе, не сообщается.



