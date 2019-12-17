Участок ЗСД перекроют в ночь на пятницу. На магистрали смонтируют конструкции под указатели

На Северном участке Западного скоростного диаметра ночью 20 декабря перекроют движение в одном направлении. От КАД до «Скандинавии» по нему нельзя будет проехать до раннего утра.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», с 1:00 до 5:00 20 декабря в связи с монтажом металлоконструкций для маршрутных указателей на Северном участке ЗСД будет закрыто движение транспорта от КАД (север) до трассы Е-18 «Скандинавия» в северном направлении. Движение по основному ходу со стороны юга будет возможно только до развязки с кольцевой на севере города.

Также при движении с юга будут закрыты:





въезд на ЗСД с КАД (север) со стороны Выборгского шоссе;

съезд с ЗСД на Новое шоссе;

съезд с ЗСД на Е-18 «Скандинавия» и Зеленогорское шоссе.

Съезд на кольцевую при движении со стороны Богатырского проспекта будет по-прежнему возможен, как и съезд на КАД в сторону Кронштадта.