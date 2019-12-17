ARKAN спас сразу два Range Rover Vogue

предоставлено компанией ARKAN

В Петербурге началась охота на Land Rover. Системам ARKAN удалось предотвратить сразу несколько попыток угона этих автомобилей.

Первый случай произошел на юге города. В мониторинговый центр ARKAN поступил сигнал тревоги от Range Rover Vogue, сработал охранный комплекс ARKAN Satellite. Оперативный дежурный удаленно заблокировал двигатель и оповестил о происшествии владельца автомобиля. По результатам осмотра обнаружено, что разбито стекло водительской двери и помята дверь. Информация о происшествии была передана в Дежурную часть МВД.

Спустя несколько дней, в ночь на 13 декабря, также в южной части города, угонщики попытались завладеть уже другим Range Rover Vogue, но и в этот раз попытка не увенчалась успехом. Охранный комплекс ARKAN Satellite в очередной раз доказал свою надежность. После звонка оперативного дежурного ARKAN собственник смог быстро вернуться к месту парковки. В результате осмотра обнаружено повреждение стекла водительской двери. Информация о происшествии также передана в Дежурную часть МВД. В результате этих происшествий оба автомобиля остались с владельцами.

Конец года – это всегда «горячий» период, когда нужно успеть решить много задач до новогодних праздников. В суматохе не удается уделить достаточно внимания безопасности своего имущества. Но, чтобы не омрачать приближающиеся долгие выходные, обязательно устанавливайте дополнительные системы защиты.