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17.12.2019 15:16
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Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов стал потерпевшим в уголовном деле

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в забайкальской военной части, и еще несколько солдат признаны потерпевшими по возбужденному уголовному делу о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сообщил 17 декабря его адвокат Руслан Нагиев.

Кроме того, со слов защитника, Шамсутдинов рассказал об обстановке, которая царила в части. Как пишет URA.ru, Нагиев поговорил с Шамсутдиновым, и тот рассказал, что у него и других молодых солдат забирали деньги, заставляли мыть туалеты вне наряда. Кроме того, офицеры издевались над молодыми. Так, незадолго до расстрела один из них не давал Рамилю спать. Если тот всё же засыпал, его выгоняли на плац и гоняли, иногда в костюме химзащиты.

Адвокат пояснил, что за трое суток Рамиль спал не больше четырех часов, а за два часа до расстрела все для него было как в тумане, и ему сложно воспринимать реальность происходящего.

25 октября 20-летний военнослужащий воинской части №54160 в Забайкалье во время караула открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли на месте, а двое получили ранения различной степени тяжести. По версии Минобороны, причиной стал нервный срыв, не связанный со службой. СМИ распространяют версию о неуставных отношениях в части, однако официального подтверждения этой информации нет. Солдат Рамиль Шамсутдинов арестован на два месяца. В его отношении возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц).


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