Полковник царской армии. Подозреваемый в насилии над дочерью Бовт почитал Николая II и наряжался в форму

Супруга подозреваемого в хранении оружия и насилии над ребенком Андрея Бовта регулярно ходила в церковь и на мужа никогда не жаловалась. Сам он там тоже бывал в приходе и запомнился любовью к царю.

В Покровском храме в Гатчине 17 декабря побывали журналисты издания 47News. Настоятель храма, отец Михаил, рассказал, что жена Бовта последний раз была в приходе 13 декабря, сам же подозреваемый там не появлялся около десяти лет. Священник припомнил, что Бовт наряжался в форму полковника царской армии времён Николая II, в таком же виде ходили его дети. «Он почитал семью Николая. В так называемые царские дни ездил в Царское Село. Бывал и в Екатеринбурге, где убили императора», – сообщает издание.

Супруга подозреваемого ходила на службы с детьми, одна из ее дочерей подарила псаломщику рисунок с изображением ангела. Сама Светлана, утверждает настоятель, на супруга никогда не жаловалась и о побоях не говорила.

О насилии в семье правоохранительным органам рассказала одна из прихожанок. По версии следствия, 46-летний Андрей Бовт уводил девочку в комнату под предлогом массажа, ее мать о насилии знала, но от страха перед вспыльчивым супругом ничего не говорила.





В семье ещё одна несовершеннолетняя девочка и мальчики разного возраста, самым старшим – 21 и 24 года. Документов ни на кого из них нет, в детский сад и школы они не ходили. Большинство из них родились в ванной.

Кроме главы семейства также задержан владелец коттеджа под Гатчиной, в деревне Химози. По его словам, Андрея Бовта, его жену Светлану и восьмерых детей он пустил в свой дом семь лет назад, сам при этом переехал в город.

Кроме сексуального насилия Бовту предъявили незаконное хранение оружия. Из коттеджа изьяли арсенал, поражающий разнообразием.