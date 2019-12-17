На Украине опять майдан. Несколько тысяч человек протестуют у здания Рады против закона о земле и дерутся с полицией

Законопроект об отмене моратория на продажу земли иностранцам, принятия которого от Киева требует МВФ, вызвал недовольство оппозиционеров. Протесты переросли в потасовки.

«Сегодня под Верховной радой проходит несколько акций протеста. Главная из них – против продажи земли. Закон уже принят в первом чтении, и в этот день Аграрный комитет должен подготовить правки ко второму. <...> Общее количество людей под парламентом – 3–4 тысячи», – сообщает 17 декабря издание «Страна.ua».

Протест проходит под лозунгом: «Земля – не товар, Украина – не базар». Демонстрантам удалось поставить палатки и сцену. Среди противников реформы была и Юлия Тимошенко, которая объяснила желание разрешить продажу земли иностранцам тем, что это «одно из условий МВФ по выдаче Украине очередного долга». Она также раскритиковала президента Владимира Зеленского, персонаж которого в сериале «Слуга народа» смог «послать МВФ».





Часть демонстрантов, которые представляли националистические организации, подрались с силовиками. Полиция применила слезоточивый газ.

В здании Рады также были недовольные. Они предлагают продлить мораторий на куплю-продажу земли до 1 января 2021 года. Юлия Тимошенко вместе с коллегами попыталась заблокировать трибуну Рады. Она пообещала «митинговать три дня».

Напомним, что осенью власти объявили о том, что мораторий на продажу сельхозземель, который действует на Украине уже 14 лет, может быть отменен. По словам президента, на такой шаг нужно пойти, чтобы развивать фермерство и укрепить права собственников. Он особо отметил, что «землю забирать никто не собирается».