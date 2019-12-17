Лётчиков, посадивших Ту-22МЗ с отказавшим двигателем, представят к наградам

Лётчиков, посадивших Ту-22МЗ с отказавшим двигателем под Астраханью, представят к наградам, сообщают российские информагентства со ссылкой на заявление Минобороны России.

"За самоотверженные действия экипажа Ту-22, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны Российской Федерации о представлении летчиков к государственным наградам", – сказали в ведомстве.

17 декабря в Астраханской области в ходе планового полета отказал один из двух двигателей на Ту-22М3. Экипаж самолета отвел машину от населенного пункта и выполнил посадку на грунт, машина загорелась. Летчики не пострадали и самостоятельно выбрались из бомбардировщика. Самолет не имел боекомплекта на борту, на земле разрушений нет.



