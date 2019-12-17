Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с персональными данными россиян

Специалистами Роскомнадзора был выявлен зарубежный интернет-ресурс nomerekaterinburga.com, хранящий персональные данные миллиона россиян и жителей Казахстана, сообщили в пресс-службе контрольного органа 17 декабря.

«В Кургане выявлен зарубежный сайт с персональными данными миллиона жителей России и Казахстана», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

По данным регулятора, сайт «хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана». «Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции», — добавили в регуляторе.





Как пояснили в Роскомнадзоре, в базе интернет-ресурса были обнаружены персональные данные россиян, включая имена, отчества, домашние адреса и телефоны.

«По обращению гражданина Управлением Роскомнадзора по Курганской области было подготовлено исковое заявление о защите прав субъекта персональных данных. Суд вынес решение в пользу надзорного органа. В настоящее время сайт nomerekaterinburga.com внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — сообщили в регуляторе.

Как заключили в Роскомнадзоре, в дальнейшем планируется ограничение доступа к сайту nomerekaterinburga.com в соответствии с установленными правилами.