Ту-22МЗ загорелся при аварийной посадке под Астраханью

Подробности аварийной посадки дальнего бомбардировщика ВКС России Ту-22МЗ сообщает ТАСС – он загорелся при посадке в Астраханской области.

"Машина получила разрушения, но их степень будет определять специальная комиссия", – сказал источник информагентства в экстренных службах региона, уточнив, что возгорание на самолете потушено. Сейчас решается вопрос об эвакуации бомбардировщика, место постоянной дислокации которого – аэродром в Калужской области.

Как уточнил ТАСС другой источник в оперативных структурах, авария произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова за пределами городской территории.

Ранее сообщалось о том, что отказ двигателя у дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 вынудил экипаж совершить экстренную посадку в Астраханской области. Лётчики отвели машину от населенного пункта и сели на грунт. Они сумели самостоятельно покинуть борт самолета.



