Трамваи, троллейбусы и вагоны метро. В Петербурге Skoda и «Синара-Транспортные Системы» обещают инвестировать 2 млрд рублей

Машиностроительный холдинг «Синара-Транспортные Системы» и концерн Skoda Transportation подписали соглашение о создании в Петербурге совместного предприятия по производству городского электротранспорта. Свидетелем этого события 17 декабря стал корреспондент «Фонтанки».

Директором совместного предприятия стал Виктор Леш. По его словам, первый подвижной состав будет произведен уже в 2020 году. Где именно откроется производство на 1000 работников пока неизвестно, однако в развитие мощностей планируется вложить 1,5-2 млрд рублей. Предприятие на первых порах будет ориентировано на производство троллейбусов, однако впоследствии сможет создавать и трамваи, и троллейбусы.

«Цена? Это очень индивидуально для каждого города. Обозначить цифру? Зачем? Откройте Интернет, там есть цены на троллейбусы, которые продают конкуренты. Мы же не психи продавать в 2-3 раза дороже, будем в рынке», – сказал Леш. Это значит, что ценник на новую технику в зависимости от характеристик модели будет в диапазоне от 20 до 40 млн рублей. Он также отметил, что совместное предприятие «Синары» и Skoda будет участвовать во всех соответствующих тендерах как Петербурга, так и других стран.

Компания «Синара-Транспортные Системы» известна производством поездов «Ласточка». Несколько лет назад екатеринбургская группа вела переговоры о покупке старейшего трамвайного завода Петербурга на Чугунной улице, однако в итоге выбрала площадку в Волгограде. Кроме того, ранее в прессе сообщалось, что под её контроль перешел петербургский производитель легких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения ПАО «Звезда».

Сейчас в Петербурге на территории Октябрьского электровагоноремонтного завода трамваи производит компания ПК «Транспортные системы». Также в начале года собеседники нашего издания сообщали о том, что швейцарская компания Stadler подыскивает себе землю для организации собственного производства. Вероятно, это связано с тем, что в ближайшие годы в Петербурге будет происходить масштабное обновление подвижного состава. Одних трамваев в ближайшие 10 лет планируется закупить не менее чем 600.



