Двое детей пострадали в ДТП на Парашютной: водители кроссоверов не поделили перекресток

В столкновении двух автомобилей в Приморском районе Петербурга утром 17 декабря пострадали юные пассажирки одной из машин. Девочек увезли в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:40 на пересечении Парашютной улицы с улицей Летчика Паршина столкнулись автомобиль Skoda Kodiaq под управлением 56-летнего мужчины и Toyota RAV4 с номерами Псковской области, за рулем которого была 18-летняя девушка.

В результате аварии в «Шкоде» пострадали две несовершеннолетние пассажирки: девочки 8 и 10 лет. Обеих госпитализировали в удовлетворительном состоянии в детскую городскую больницу №2.



