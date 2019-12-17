36 тысяч жителей Петербурга и области могут не увидеть новогоднее обращение президента

Более 36 тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти в преддверии новогодних каникул получили уведомления о временном приостановлении подачи электроэнергии. «Петроэлектросбыту» и ПСК они задолжали более 215,7 млн рублей.

Как сообщает «ПЭС» 17 декабря, существенная часть потребителей после получения уведомлений быстро гасит задолженность. Оставшихся, по утверждению компании, ждут судебные разбирательства и принудительное взыскание долга — в том числе через запрет выезда за границу и арест имущества. С подобными ограничениями могут столкнуться более 29 тысяч должников — те, кто не погасили долг даже по решению суда. Те, кого от электричества все-таки отрезали, должны будут также компенсировать расходы на подключение и отключение, до 3 тысяч рублей.

Напомним, летом «Петроэлектросбыт» после жалоб от горожан решил изменить формулировки в квитанциях: сумма к оплате за последний месяц больше не называется долгом. Кроме того, компания подчеркнула, что «рекомендуемый авансовый платеж» за следующий месяц не является обязательным.



