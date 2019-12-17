«Каналья» проснулась во вторую смену, выгнала под дождь суды и передала «привет» школам

Четырнадцатый день эвакуации в Петербурге отрабатывают в районных судах. Начало недели для авторов анонимок, похоже, выдалось загруженным – «минировать» начали после полудня.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 17 декабря незадолго до двух часов дня письмо со знакомыми «Малофеев» и «каналья» в адресах первым получил Петродворцовый райсуд. Он на протяжении последних недель даёт старт эвакуациям, но обычно в первой половине дня. За ним под декабрьский дождь потянулись из Куйбышевского и Октябрьского.

В «теле» письма в этот раз длинным перечнем идут не университеты, а школы, лицеи и гимназии. Правда, дав разогнаться судебным процессам, «минёры» рискуют не застать школьников за партами.

Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.



