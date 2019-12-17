От авторов «Жирный, как поезд пассажирный». За музыкальные предпочтения петербуржец заплатил штраф

Заподозренный в распространении экстремистской информации житель Петербурга наказан штрафом решением Московского районного суда. То, что он слушает – в базе Минюста.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 декабря, за распространение экстремистских материалов штрафом в тысячу рублей наказан петербуржец Константин Никонов. Удивительное для себя на суде он узнал после того, как на своей странице «ВКонтакте» опубликовал аудиозапись в исполнении украинской группы «Цирюльня имени Котовского». Цитировать ее название редакция «Фонтанки» не может из-за ограничений Роскомнадзора, однако можно сказать, что в песне идет речь о нетолерантном отношении к трудовым мигрантам. У группы есть немало других композиций с выдающимися названиями. Например, «Жирный, как поезд пассажирный», «Жизнь с бородой и без», «Охранник ночного магазина».

На заседании петербуржец Никонов уверял, что творчество «Цирюльни» ему просто по душе и распространять он ничего не собирался. Отметим, запрещенный опус от музыкантов с лета 2015 года значится под номером 4663 в федеральном списке экстремистских материалов, который опубликован на сайте Минюста.



