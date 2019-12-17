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Происшествия
17.12.2019 14:05
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Наезды на детей во дворах в Петербурге побили рекорд переходов. Большинство ДТП из-за спешки в парковке

Наиболее опасным местом на дороге для детей признана придомовая территория. В 2019-м сотрудники петербургского УГИБДД зафиксировали резкий рост количества аварий во дворах. Младшие школьники, которые только начинают гулять самостоятельно, зачастую попадают под колёса автомобилей, дающих задний ход или превышающих скорость при попытке объехать заторы на главных магистралях.

Статистику дорожно-транспортных происшествий с детьми 17 декабря на встрече в Interfax озвучила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова.

«Основная категория детей, которая получает травмы, – пешеходы. Это практически каждый третий несовершеннолетний, дети возраста 9, 10 и 14 лет. Что удивительно, анализ показал, что наиболее опасным местом стала внутридворовая территория», – сообщила Суслова и подчеркнула, что случаи травмирования несовершеннолетних в казалось бы безопасном и благоустроенном месте, где чаще всего пролегает путь от парадной до школы, по частоте опередили показатели наездов на нерегулируемых пешеходных переходах.

При этом 75% ДТП во дворах произошло по вине водителей: взрослые либо ехали со слишком большой скоростью, либо не смотрели по сторонам, когда начинали сдавать назад. Лишь в четверти происшествий виноватыми оказались сами дети. Они невнимательно вели себя на дороге, бегали, катались на велосипедах, самокатах или гироскутерах.


Всего за 2019 год, по статистике УГИБДД, в Петербурге зафиксировано 578 ДТП с детьми, 624 ребёнка получили ранения, пятеро погибли. По сравнению с 2018 годом количество дорожных аварий возросло на 4%, число погибших увеличилось на четверть. Помимо отсутствия контроля над ситуацией во дворах, сотрудники дорожных служб также отметили, что всё больше родителей пренебрегают правилами перевозки детей в салоне и не используют специальные кресла. Этот факт зафиксирован в девяти авариях, против четырёх в 2018 году.


 

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