Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Иваненко стал фигурантом дела о взятках

Уголовное дело о получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) возбуждено в отношении бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

Следователи сообщают о том, что Иваненко, ушедший в отставку 27 ноября, уже дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, с декабря 2018 по апрель 2019 года Иваненко получил от начальника службы благоустройства Петропавловска-Камчатского взятку в 700 тысяч рублей за общее покровительство. Деньги получил через посредника – своего брата.

СКР также установил, что с февраля по март 2019 года при посредничестве брата и директора службы автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского Иваненко получил взятку в 200 тысяч рублей от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.





19 ноября Иваненко сообщил о решении уйти в отставку по собственному желанию. Свое решение он объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. 27 ноября его отставку приняли депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского.

Против родного брата Виталия Иваненко расследуются два дела о посредничестве в передаче взяток главе города.