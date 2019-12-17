Спасение души методом расстрела и замашки инквизитора. Семейство Бовт под Гатчиной подвела церковь

Силовиков на многодетную семью в Гатчинском районе Ленинградской области навели из местного прихода, где узнали о насилии над девочкой. Кроме её отца задержан также владелец спартанского коттеджа.

Как сообщает 47news со ссылкой на Следком 17 декабря, 62-летний петербуржец, которому принадлежит трёхэтажный дом в Химози, задержан на двое суток. По его словам, Андрея Бовта, его жену Светлану и восьмерых детей он пустил под свою крышу семь лет назад, сам перебрался в город.

О насилии, которому подвергается девочка, правоохранителям рассказала прихожанка местного прихода. Мать Светлана призналась, что знала об этом с ноября, но молчать заставлял сильно верующий и вспыльчивый супруг. Он будто бы обещал и ей и дочери «отрезать язык, расстрелять и таким образом спасти душу».

Следствие считает, что 46-летний Андрей Бовт уводил девочку в комнату под предлогом массажа. По предварительной версии, интересовать отца в сексуальном плане она начала с шести лет. В семье ещё одна несовершеннолетняя и мальчики разного возраста, самым старшим – 21 и 24 года. Документов на детей нет, большинство из них родилось в ванной, пишет 47news. Детский сад они не посещали, образованием занималась мать. Андрей Бовт приходится ей двоюродным братом.





Пока он остаётся в статусе подозреваемого по делу о насилии и обороте оружия. Подробнее о том, как разоружали коттедж со спартанскими интерьерами, читайте в материале «Фонтанки».



