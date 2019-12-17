Плановый полёт Ту-22М3 под Астраханью закончился отказом двигателя

Отказ двигателя у дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 вынудил экипаж совершить экстренную посадку в Астраханской области 17 декабря.

«В Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», – цитирует Минобороны РИА Новости.

В военном министерстве отметили, что лётчики не пострадали и самостоятельно сошли со сверхзвукового самолёта и уже доставлены на аэродром базирования. На земле после посадки ничего не разрушено, так как полёт проходил без боекомплекта, а лётчики успели увести боевую машину от жилых домов.



