Большинство россиян хорошо относятся к США и ЕС

В уходящем году граждане России стали лучше относиться к Америке и Европейскому союзу. Такие данные 17 декабря приводятся в исследовании «Левада-центра».

47% граждан России сейчас описали свое отношение к США как «хорошее» или «в основном хорошее», а для ЕС этот показатель составил 52%. Это выше, чем в начале 2019-го. Тогда лишь 34% хорошо относились к Америке, а к Евросоюзу – 42%.

При этом сокращается количество тех, кто не может сформулировать свои чувства. Сейчас их число едва превышает 10%. При этом 41% негативно относятся к Америке, а 34% – к Европейского союзу.

По поводу Китая россияне испытывают еще более теплые чувства. 72% респондентов высказали свое почтение Поднебесной, хотя в конце прошлого года их было чуть больше – 75%.

АНО «Левада-центр» включена в список «иностранных агентов» Минюста.



