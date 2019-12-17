В утренний час пик на два месяца ограничат вход на станцию метро «Гражданский проспект»

Ремонт на два месяца изменит режим работы наземного вестибюля станции метро «Гражданский проспект». Петербуржцев и гостей города просят планировать маршруты поездок заранее с учетом ограничений.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», на станции «Гражданский проспект» проведут капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим по утрам в будние дни будут ограничивать вход в наземный вестибюль станции.

Ограничения будут действовать в рабочие дни с 7:40 до 9:00 и продлятся с 20 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года.



