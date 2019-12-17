Еврокомиссия назвала дату встречи по газу с Россией и Украиной

Новая трёхсторонняя встреча по газовой проблематике в формате Россия — Еврокомиссия — Украина состоится 19 декабря 2019 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

«С нетерпением ждем следующего раунда трёхсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря. Настало время дать положительное сообщение рынкам и потребителям», — написал Шефчович на своей странице в Twitter.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE — Maro? ?ef?ovi??? (@MarosSefcovic) 17. Dezember 2019





Напомним, накануне представители "Нафтогаза", на уровне компаний ведущие в Вене переговоры с "Газпромом" о продлении транзита российского топлива в ЕС через Украину после 1 января 2020 года, заявили о том, что соответствующих договоренностей пока достичь не удается.

Транзит российского газа через Украину в ЕС без заключения соответствующего договора прекратится 1 января 2020 года.