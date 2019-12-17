Бочки с «радиоактивными отходами» забрал Гостиный Двор. Гринпис провёл акцию против ввоза в РФ «урановых хвостов»

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Активисты Greenpeace поздравили петербуржцев с наступающим 2020 годом с помощью бочек, маркированных знаком радиации. 11 чёрно-жёлтых металлических контейнеров около часа простояли незамеченными на Невском проспекте, прямо перед трёхметровым Дедом Морозом и праздничной ёлкой у входа в универмаг «Гостиный Двор».

Сотрудников полиции не заинтересовали контейнеры с пугающей маркировкой и буквами, которые складывались в поздравление «С Новым годом». Металлические бочки забрали сотрудники охраны универмага. Символические «радиоактивные отходы» унесли через двери Гостиного Двора поближе к покупателям магазина.

Позже на официальном сайте Greenpeace появилось сообщение, которое объясняло, что «активисты сделали инсталляцию у Гостиного Двора в знак протеста против ввоза «урановых хвостов» из Германии». Помимо бочек, на фото экологов заметен активист Рашид Алимов, который держит в руках транспарант – «Россия – не ядерная свалка», а на балконе, прямо под исторической надписью на фасаде здания «Большой гостиный двор», был размещён баннер со значком радиации.





Зелёные напоминают, что на этой неделе в Петербург прибывает очередная партия контейнеров с обеднённым гексафторидом урана (ОГФУ), так называемые «урановые хвосты», на борту панамского сухогруза «Михаил Дудин». Судно с 600 тоннами ОГФУ отправилось в петербургский порт из Амстердама в минувший четверг. Зелёные смогли заснять погрузку.

По данным 47news, нынешний рейс уже десятый в 2019 году. Ранее группа депутатов городского парламента потребовала отказаться от перевалки «урановых хвостов» в непосредственной близости от жилых домов. В конце ноября «Росатом» признал перевалку материалов через Санкт-Петербург, но заверил яблочника Бориса Вишневского, что риск ЧП исключён, так как правила транспортировки ОГФУ точно такие же, как для более радиоактивных материалов.

Официально материалы поступают в Россию на переработку по контрактам «Росатома». Содержимое контрактов в госкорпорации не раскрывают. По данным депутатов бундестага, с 2019 по 2022 год в РФ планируется отправить 12 тысяч тонн «урановых хвостов». Физики-ядерщики отмечают, что ввозимые материалы менее радиоактивны, чем урановая руда. Экологи утверждают, что после переработки большая часть ввозимого остаётся на хранение в РФ.

Россия – единственная страна, которая ввозит ОГФУ. На предприятиях «Росатома» уже накоплено более 1 миллиона тонн «урановых хвостов», что составляет менее половины всех мировых запасов этих отходов производства топлива для АЭС. «Фонтанка» рассказывала ранее детали происходящего. Против ввоза в Россию «урановых хвостов» из Германии выступают 33 организации и движения и более 56 000 россиян.

По данным Гринпис, переработка одной тонны ОГФУ стоит около $4000. По прежним контрактам в Россию было ввезено более 100 000 тонн «урановых хвостов». Стоит отметить, что металлические бочки, которые сегодня использовали экологи в своей инсталляции, были новыми. С учётом розничной цены на изделие, которое обычно маркируется как «бочка пожарная», зелёные потратили на символический жест около 11 тысяч рублей.