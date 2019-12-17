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17.12.2019 13:20
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Петербургское УФАС раскрыло пищевой картель в Колпино. Участники уже значатся в головном деле

8 компаний, районные чиновники и юристы делили рынок социального питания в Колпинском районе. Успели получить почти полмиллиарда рублей.

Как сообщает УФАС 17 декабря, ведомство признало нарушения закона о защите конкуренции со стороны 8 компаний: АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария», ООО «Лимак-Нева», ООО «СПб Спец Строй», ООО «Евроспецсервис», ООО «Специализированная торговая компания», ООО «НУР» и ООО «Невская дистрибьюторская компания». Кроме них, нарушителями признаны ООО «Юридическое бюро «Авангард» и администрация Колпинского района.

Управление установило, что предприятия при содействии чиновников и участии юридического бюро делили в 2016-2018 гг. в Колпинском районе рынок организации детского питания. Всего в деле 29 конкурсов с общей начальной ценой более 650 млн руб. На сентябрь 2018 года участникам картеля было выплачено почти 455 млн.

Согласно заключению УФАС, администрация сообщала будущим победителям конкурсов лимиты финансирования, а те готовили предложения, согласовывая между собой цены. После рассылки запроса предложений юридическое бюро готовило техническое задание и писало протоколы рассмотрения заявок. Причем документация составлялась так, чтобы неожиданностей на конкурсах не было. В частности, только у победителя могли оказаться необходимые протоколы испытания товаров и требуемое подтверждение репутации. Для видимости конкуренции использовали так называемые «организации поддержки», которые были тоже распределены по победителям и закупкам. По результатам конкурсов участники заключали договоры на оплату юруслуг с «Авангардом».


Ответчики по делу находятся под следствием, которое проходит в рамках ст.178 УК, причем возбуждено оно было раньше антимонопольного. Материалы проверки УФАС будут переданы в ГУ МВД России по СПб и ЛО для приобщения к уголовному делу. «Фонтанка» подробно рассказывала о колпинском рынке социального питания. О том, как делили контракты и при чем здесь радиация, читайте в материале.

В конце ноября УФАС возбудило дело в отношении трех компаний по подозрению в сговоре на закупках по социальному питанию. В нем названы следующие компании: АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария» и АО «Фирма Флоридан». 

Справка:

Всего, без учета колпинского дела, за 2 года УФАС Петербурга раскрыло 3 дела о пищевых картелях. В одном говорится о АО «КСП Василеостровского района», которое совместно с АО «Фирма Флоридан» и ООО «Воскресенье» с 2015-го по 2017 год участвовало в 50 аукционах на поставку продуктов питания, заключив контракты на общую сумму, превышающую 65,5 млн рублей. В другом — об ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад» и ООО «Специализированная торговая компания», которые участвовали в 27 закупках на поставку продуктов питания в лечебные, образовательные и социальные учреждения Санкт-Петербурга. Третье раскрыто в ноябре: УФАС нашло нарушение закона о защите конкуренции в действиях ООО «Квадрат», ООО «Нур» и ООО «Ленагропром», оказывавших услуги по организации питания в школах Курортного района.

Ранее УФАС отчиталось, что с начала 2019-го раскрыло 15 картелей, назначив штрафов на 59,1 млн. Кроме отрасли соцпитания, нарушения найдены в организации поставки лекарств и медицинского оборудования, проведения праздничных мероприятий и выполнения ремонтных и строительных работ. Недавно УФАС также опубликовало решение о так называемом «снежном картеле», признаки которого были замечены на рынке работ по содержанию городских дорог.

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