Петербургское УФАС раскрыло пищевой картель в Колпино. Участники уже значатся в головном деле

8 компаний, районные чиновники и юристы делили рынок социального питания в Колпинском районе. Успели получить почти полмиллиарда рублей.

Как сообщает УФАС 17 декабря, ведомство признало нарушения закона о защите конкуренции со стороны 8 компаний: АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария», ООО «Лимак-Нева», ООО «СПб Спец Строй», ООО «Евроспецсервис», ООО «Специализированная торговая компания», ООО «НУР» и ООО «Невская дистрибьюторская компания». Кроме них, нарушителями признаны ООО «Юридическое бюро «Авангард» и администрация Колпинского района.

Управление установило, что предприятия при содействии чиновников и участии юридического бюро делили в 2016-2018 гг. в Колпинском районе рынок организации детского питания. Всего в деле 29 конкурсов с общей начальной ценой более 650 млн руб. На сентябрь 2018 года участникам картеля было выплачено почти 455 млн.

Согласно заключению УФАС, администрация сообщала будущим победителям конкурсов лимиты финансирования, а те готовили предложения, согласовывая между собой цены. После рассылки запроса предложений юридическое бюро готовило техническое задание и писало протоколы рассмотрения заявок. Причем документация составлялась так, чтобы неожиданностей на конкурсах не было. В частности, только у победителя могли оказаться необходимые протоколы испытания товаров и требуемое подтверждение репутации. Для видимости конкуренции использовали так называемые «организации поддержки», которые были тоже распределены по победителям и закупкам. По результатам конкурсов участники заключали договоры на оплату юруслуг с «Авангардом».





Ответчики по делу находятся под следствием, которое проходит в рамках ст.178 УК, причем возбуждено оно было раньше антимонопольного. Материалы проверки УФАС будут переданы в ГУ МВД России по СПб и ЛО для приобщения к уголовному делу. «Фонтанка» подробно рассказывала о колпинском рынке социального питания. О том, как делили контракты и при чем здесь радиация, читайте в материале.

В конце ноября УФАС возбудило дело в отношении трех компаний по подозрению в сговоре на закупках по социальному питанию. В нем названы следующие компании: АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария» и АО «Фирма Флоридан».