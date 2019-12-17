Новое правительство Финляндии получило вотум доверия

Сформированное 10 декабря правительство Финляндии получило поддержку парламента 17 декабря. Голосование о доверии проводилось в связи с утверждением программы правительства.

Как сообщает Yle, 105 депутатов поддержали программу и новый кабмин, против высказались 80 парламентариев, 14 в голосовании не участвовали. По сути программа осталась той же, что была составлена в июне 2019 правительством Антти Ринне: её целью являются повышение благополучия населения, финансирования социальной сферы и образования, создание новых рабочих мест. Оппозиция критикует её за слабую экономическую базу.

Кабмин переизбрали после ухода в отставку премьер-министра Анти Ринне (Социал-демократическая партия), которому выразила недоверие входящая в правящую коалицию партия "Центр". Однако с самого начала правительственного кризиса было ясно, что серьёзно менять программу или состав правительства члены коалиции не намерены. Партийный состав остался тот же, перераспределили некоторые министерские портфели. В кабмин вошли 12 женщин и 7 мужчин. Правительство возглавила 34-летняя преемница Ринне – Санна Марин.

Вечером 17 декабря финскому парламенту предстоит проголосовать ещё по одному важному вопросу, который вызвал немало споров в обществе – возвращение граждан Финляндии из лагеря Аль-Хол, где содержатся жёны и дети террористов. Накануне правительство сформулировало свою позицию: оно хочет как можно быстрее доставить в Финляндию детей. В то же время помогать взрослым выбраться из Сирии власти не обязаны. Решения в отношении каждой матери будут выноситься в индивидуальном порядке.



