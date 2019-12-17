Темная дорога, темная одежда. В Ленобласти за вечер сбили двоих: мужчина погиб, женщина в реанимации

За понедельник, 16 декабря, в Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 508 дорожных аварий, в которых пострадал 41 человек. Вновь произошло несколько серьезных ДТП с пешеходами, в том числе смертельное.

В Петербурге за сутки произошло 421 ДТП, сообщает 17 декабря Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Пострадавшие были в 19 случаях. Травмы получили 25 человек, в том числе четверо детей. Погибших в городе не было.

На дорогах Ленобласти инспекторы зафиксировали 87 аварий, в том числе 12 – с пострадавшими. Травмы получили 14 взрослых и двое детей. Один человек погиб.





В Тосненском районе около 18:55 сбили пешехода. ДТП произошло на 2-м километре дороги «подьезды и проезд по г. Тосно», вне зоны пешеходного перехода. 35-летняя женщина на автомобиле Mitsubishi сбила 36-летнего мужчину. Как отмечает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД, мужчина был в темной одежде без световозвращающих элементов, а участок дороги – без освещения. Пешеход погиб на месте.

На фото с места ДТП видно, что удар был такой силы, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

Несколько часов спустя еще один пешеход угодил под машину в Кировском районе области. По данным отдела пропаганды УГИБДД, около 21:15 на 55-м километре дороги Петербург – Кировск, в городе Кировске, 24-летняя автомобилистка на Toyota сбила неустановленную женщину лет 30. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы Шлиссельбурга. Как отмечает «Дорожный инспектор», женщина тоже была в одежде без световозвращателей.

Не обошлось без ДТП с пешеходами и в Петербурге. Утром понедельника на Фильтровском шоссе в поселке Тярлево Пушкинского района мужчина на «Приоре» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин. Одна получила травмы средней тяжести, вторая – тяжелые. А за минувшие выходные в Петербурге и области зафиксировали как минимум 7 наездов на пешеходов с серьезными последствиями. Два случая закончились смертью.