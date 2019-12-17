«Чтобы сохранить веру в новогодние чудеса». Жителям столицы, получившим по ошибке 20 тысяч на проездной, оставили их в подарок

Некоторым москвичам «упали» крупные суммы на проездные карты «Тройка» после оплаты проезда на общественном транспорте. Власти подтвердили эту информацию, объяснив щедрость банальной ошибкой.



«Да, действительно были выявлены единичные случаи зачисления некоторых сумм на карту «Тройка» после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД. Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году. Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса», – цитирует 17 декабря заявление Департамента транспорта Москвы РБК.









Ранее о зачислении почти 20 тысяч рублей рассказал блогер Антон Белицкий. По его словам, вместо 100 рублей на его «Тройке» стало 20 тысяч после поездки на общественном транспорте. Контролеры заверили, что с картой все нормально. После публикации истории с ним связались из метрополитена, предложив поменять его «Тройку» на обычную карту с бонусом. От столичных властей он получил проездной на 1000 рублей, пауэрбанк, ёлочный шар и две ручки.

Московские центральные диаметры, которые мэр Сергей Собянин назвал «революционным событием», были запущены в ноябре. Одним из первых пассажиров стал президент Владимир Путин, которому «Тройку» вручил лично столичный градоначальник. Сколько денег было на балансе президентского проездного – не сообщается.







