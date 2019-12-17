Полмиллиарда долларов в Тартус. За четыре года Россия преобразит свою базу-порт в Сирии

За четыре года РФ вложит в реконструкцию и расширение переданного в её управление сирийского порта Тартус 500 миллионов долларов США. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил журналистам 17 декабря вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов", – сообщил Борисов, который находится в Сирии с рабочим визитом.

Он заявил, что даже сейчас, несмотря на низкую загрузку, в Тартусе созданы рабочие места для 3700 человек. В планах российской стороны – модернизация порта до современного уровня, восстановление, а в некоторых регионах – прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора "Средиземное море – Персидский залив", что, по замыслу инвесторов, увеличит грузопоток через сирийский порт.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.





С сентября 2019 года на базе российского флота в Тартусе был создан судоремонтный центр.

В январе 2017 года источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные модернизируют базу в Тартусе, чтобы в порт могли заходить крейсеры. Для этого там расширяли и углубляли фарватер. Российско-сирийское соглашение предусматривает, что в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.