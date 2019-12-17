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Строительство
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17.12.2019 12:43
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СК «Инвестторг»: строительство ЖК «Европейский парк» идет полным ходом

СК «Инвестторг»: строительство ЖК «Европейский парк» идет полным ходом

СК «Инвестторг»

Продолжаются строительные работы на объектах компании «Инвестторг» в Кудрово. В частности, в ЖК «Европейский парк» монолитные работы выполнены на 100% в секциях 1-2.

Кроме того, в 3-4 секциях на 100% выполнено перекрытие над 20-ым этажом, а в шестой и девятой секциях над 5-ым этажом. В секции 5 исполнено армирование стен 15-ого этажа также на 100%. В седьмой секции осуществлено армирование перекрытия над 5-ым этажом на 50%, а в восьмой на 50% сделано армирование и бетонирование стен пятого этажа.

Работы по каменной кладке в секциях 1-2 выполнены с 4-19 этажи на 100%. Ведутся работы по устройству наружных и внутренних стен 20-12 этажа (осуществлено 70%). В секциях 3-5 выполнены работы с 4-12 этажи на 100%. Ведутся работы по устройству наружных и внутренних стен 13-14 этажей (выполнено 44%).

В полном объеме выполнены работы по устройству наружного дренажа. В секциях 1-2 ведутся работы по устройству вентиляционных каналов, утеплению шахт и вентиляционных блоков.

Все вопросы по приобретению квартир можно уточнить у менеджеров отдела продаж: http://www.investtorg.ru

ЖК «Европейский парк» – это многоэтажное здание необычной формы с декоративным озеленением фасадов около парка Оккервиль. Преимущество проекта заключается в эксплуатируемой кровле стилобата: благоустроенный закрытый двор - гордость «Европейского парка». В ЖК «Европейский парк» большое количество комфортабельных планировочных решений: квартиры-студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Паркинг, рассчитанный на 377 машиномест, оснащен двумя въездами/выездами. Для максимального комфорта имеются лестничные боксы во двор и прямые выходы к лестничным шахтам напрямую из паркинга. 

ЖК «Европейский парк». Застройщик ООО «Инвестторг 6-1», проектная декларация на сайте http://evropa-park.ru

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.

 

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      17.12.2019 12:43

      СК «Инвестторг»: строительство ЖК «Европейский парк» идет полным ходом

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