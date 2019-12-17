Откуда деньги? При перемещении через границу более 100 тысяч долларов потребуют документы об источнике средств

С 4 февраля 2020 года перевозить через границу наличные в большом объёме будет сложнее. Для суммы, эквивалентной более 100 тысяч долларов, потребуется не только заполнить декларацию, но и предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Об этом 17 декабря сообщает Балтийская таможня.

«В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других)», – пояснил начальник Балтийской таможни Сергей Сенько.

Требование касается и въезда, и выезда на территорию Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).

Решение Евразийской экономической комиссии № 130 «О предоставлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» было принято 6 августа 2019 г. Цель нововведения – борьба с отмыванием денег.

Ранее также сообщалось, что лимит на беспошлинный ввоз посылок будет снижен до 20 евро с 2022 года.



