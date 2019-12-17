В Анкаре задержали 171 человека за попытку госпереворота

Власти Турции выдали ордера на арест 260 человек, которых подозревают в связях с организаторами государственного переворота 2016 года.

«В ходе операции ByLock в столице был задержан 171 человек», – сообщает 17 декабря турецкое агентство Anadolu.

По версии следствия, большинство из подозреваемых находятся в стране, и лишь семь из них скрываются за границей. Власти Турции считают, что эти люди связаны с «террористической организацией фетхуллахистов» (FETO), которая могла организовать попытку свержения Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году.

Подозреваемых вычисляли по тому, что они пользовались приложением ByLock, которое помогает шифровать сообщения. Путчисты использовали его для координации своих действий. Полиция сейчас проверяет, совпадают ли телефонные номера задержанных с их базой оппозиционеров.



