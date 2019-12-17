Происшествия
В Анкаре задержали 171 человека за попытку госпереворота
Власти Турции выдали ордера на арест 260 человек, которых подозревают в связях с организаторами государственного переворота 2016 года.
«В ходе операции ByLock в столице был задержан 171 человек», – сообщает 17 декабря турецкое агентство Anadolu.
По версии следствия, большинство из подозреваемых находятся в стране, и лишь семь из них скрываются за границей. Власти Турции считают, что эти люди связаны с «террористической организацией фетхуллахистов» (FETO), которая могла организовать попытку свержения Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году.
Подозреваемых вычисляли по тому, что они пользовались приложением ByLock, которое помогает шифровать сообщения. Путчисты использовали его для координации своих действий. Полиция сейчас проверяет, совпадают ли телефонные номера задержанных с их базой оппозиционеров.
Справка:
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в причастности к организации Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек.