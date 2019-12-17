В Петербурге на 25% реже стали выдавать кредитные карты. Банки перестраховываются

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в ноябре 2019 года количество выданных новых кредитных карт сократилось на 30,1% по сравнению с 2018 годом.

Как рассказали в НБКИ 17 декабря, самая серьезная динамика снижения была зафиксирована в Нижегородской (-38,0%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 28,1% и 25,7% соответственно.

«После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) банки стали более тщательно и осторожно подходить к кредитованию граждан, – объяснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Поэтому они стараются кредитовать только тех граждан, чьи ПДН и персональный кредитный рейтинг не вызывают у них вопросов. Однако пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре – ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией. По мере адаптации к новым реалиям, ситуация с выдачей новых кредитов может вернуться к прежнему уровню. Многое покажут новогодние праздники, когда кредитная активность обычно возрастает на 20%».

Напомним, что ЦБ РФ ужаснулся 40% закредитованного населения и решил увеличить надбавки к кредитам за риск.



