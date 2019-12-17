Новая квартира по новогодней цене

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Наступает время приятных сюрпризов и подарков. Время, когда в чудеса верят взрослые так же, как дети. В канун Нового года принято не только загадывать желания, но и строить планы. Мечтали об улучшении жилищных условий? Пора приступить к реализации мечты!

До конца декабря строительная компания «Терминал-Ресурс» дарит скидку покупателям квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы». Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в Пушкинском районе. Они оборудованы бесшумными швейцарскими лифтами, тёплыми водяными полами и автономными газовыми котельными. Строительство ведётся в рамках проекта развития территории на Царскосельских холмах. В новом микрорайоне сейчас проживают 4,5 тысячи человек. Параллельно с жилой застройкой ведётся развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Уже построены и заселены четыре первых малоэтажки, сейчас производится ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 5», на этапе высокой готовности находится шестой одноимённый комплекс.

C Царскосельских холмов имеются удобные выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе и кольцевую автодорогу. До въезда в Пушкин – 2 километра, до ближайшей станции метро – Московской – можно добраться за 20 минут. Строительство ведётся в престижном спокойном районе, которой характеризуется низкой плотностью населения, в непосредственной близости от знаменитых дворцово-парковых комплексов. Благоустроенные зеленые дворы, оборудованные детскими площадками, спортивными комплексами и парковочными местами, приспособлены для комфортной жизни представителей всех возрастов.

Сейчас можно забронировать квартиру по специальной цене, сэкономив от 25 000 до 200 000 рублей на новогодние подарки. Бронирование производится бесплатно.

Сроки проведения акции: с 06.12.2019г по 30.12.2019г. Подробности – по тел. + 7 (812) 719-19-19. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya