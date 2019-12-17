Рубль начал падение. Доллар подорожал на 13,5 копеек

Курс американской валюты на Московской бирже 17 декабря вырос по сравнению с предыдущей сессией на 13,5 копеек и достиг 62,58 рубля. По состоянию на 11:48 он снизился до 62,52.

Курс евро на старте прибавил 10,25 копейки и составил 69,71 рубля. По состоянию на 11:48 — 69,62. Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,3% и составил 3015,13 пункта.

Как отметил Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets, настроение рынков меняется на фоне вчерашнего сообщения Bloomberg о том, что Китай и США подпишут первую фазу соглашения уже в начале января, новости добавили на рынок еще больше оптимизма, позволяя предположить, что страны все ближе к двухстороннему соглашению, призванному положить конец торговой войне.

Напомним, накануне Банк России отчитался о рекордно низкой волатильности рубля за последние пять лет.



