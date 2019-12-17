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17.12.2019 12:04
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Советника академика РАН подозревают в управлении преступным сообществом из «енотов» и вымогательстве

Следственный комитет России подозревает, что советник российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева мог стоять за созданием преступного сообщества из двух участников региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (Е.Н.О.Т.).

«Следственное управление СКР по Краснодарскому краю предъявило Андрею Молокоедову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества. – Прим. ред.). По версии следствия, он управлял участниками преступного сообщества, состоявшего из «енотов», – сообщает  17 декабря издание «Коммерсант».

Следователи полагают, что Молокоедов мог отправить двух «енотов», чтобы потребовать от жителя Туапсе Петра Супонева отказаться от части его земли. Журналисты утверждают, что Супонев знал академика Пальцева. Якобы попавший под прессинг «енотов» житель Туапсе даже помогал врачу-патологоанатому строить коттедж в курортном селе Лермонтово. В 2018-м Пальцев решил продать свою недвижимость в Туапсинском районе, но, как оказалось, граница с соседним участком, принадлежащим Супоневу, якобы проведена не в пользу академика.

Далее врач пожаловался своему помощнику Молокоедову, а тот уже лидеру «енотов» Роману Теленкевичу, который обещал помощь. Сторона защиты настаивает, что никакого «наезда» на Супонева не было. «Речь шла о переговорах исключительно в правовом поле <...> Андрей Молокоедов добивался лишь того, чтобы Супонев прекратил скандалить и чинить семье академика Пальцева препятствия в пользовании участком», – отметил адвокат Роберт Зиновьев.


Следствие, в свою очередь, считает, что «еноты» проникли к Супоневу и «под угрозой применения насилия потребовали передать права на участок стоимостью 300 тысяч рублей». Житель Туапсе отказался уступать и пошел в полицию, которая поймала «енотов» и Молокоедова.

Академик Пальцев обратился в прокуратуру с просьбой разъяснить ситуацию, но ответа не получил.

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