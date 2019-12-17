Фуры устроили «веселое» утро на Московском шоссе. Водитель контейнеровоза чуть не лишился груза на повороте

Водители большегрузов утром 17 декабря доставили забот другим автомобилистам в Пушкинском районе Петербурга. А один едва не уронил свой груз.

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», водитель контейнеровоза, съезжая с Московского шоссе направо к Терминалу МКТ-Шушары, не рассчитал угол и неудачно вошел в поворот. В результате правые задние колеса большегруза съехали с дороги, и прицеп слегка завалился набок. Судя по фото, досталось и поребрику на повороте.

Утром на Московском шоссе в районе съезда к терминалу и Курьерского проезда наблюдалась крупная пробка. «Фуры перекрыли Московское шоссе, все стоит колом!!!» – жаловались автомобилисты в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».





По данным «Яндекс.Пробок», Московское шоссе попало в Топ-5 самых крупных дорожных пробок этого утра. К 9:59 длина затора составила 5,1 километра, он тянулся от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn. Пробка продержалась почти полтора часа.