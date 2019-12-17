Ракета «Союз» не взлетела с космодрома Куру. Старт перенесён из-за неисправности

Ракета «Союз-СТ-А» с блоком коммерческих космических аппаратов не взлетела с космодрома Куру во Французской Гвиане, старт перенесён из-за неисправности, сообщает Роскосмос.

Во время заключительных операций перед пуском ракеты «Союз-СТ-А» с коммерческими космическими аппаратами автоматика выявила сбой в системе управления. Ведется анализ причин для устранения неисправности. Принято решение о переносе пуска на резервную дату — 18 декабря в 11:54 мск pic.twitter.com/MXvTumCG4l — РОСКОСМОС (@roscosmos) 17. Dezember 2019

"Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления. Ведется анализ причин для устранения неисправности. Принято решение о переносе пуска на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 мск", – говорится в сообщении госкорпорации.





Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» был намечен на 17 декабря 2019 года в 11:54 мск.

Российская ракета должна была вывести на орбиту космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), который предназначен для поиска и изучения экзопланет, итальянский спутник радиолокационного наблюдения Земли двойного назначения серии COSMO-SkyMed, а также еще три малых космических аппарата, в том числе французские научные нано-спутники EyeSat и ANGELS.

Особенностью подготовки пуска в Гвианском космическом центре является раздельная транспортировка трех ступеней носителя и космической головной части с последующей их сборкой на пусковой установке с использованием мобильной башни обслуживания.

Южноамериканский космодром «Куру» расположен вблизи экватора, поэтому является оптимальным местом для запуска спутников на геостационарную орбиту. Коммерческие пуски российских ракет-носителей с космодрома во французской Гвиане осуществляются с 2011 года, за это время состоялись 22 старта "Союзов".