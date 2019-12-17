Элитная водка из гаража. Полиция Санкт-Петербурга прикрыла производство контрафактного алкоголя на Маршала Говорова

Петербургская полиция рапортует об обнаруженном нелегальном производстве известной водки, которая позиционирует себя как «лидер в сегменте супер- и ультрапремиальных водок в России по объёмам продаж».





«Изъято три самодельных наливных устройства с фильтрами механической очистки со шлангами и электрическим насосом. Два из них объемом 1 тонна и одно – 200 литров. Также изъята спиртосодержащая продукция массой более 9 тонн, 300 5-литровых канистр, крышки, 10 бумажных лент с этикетками товарных знаков водки известного бренда, пищевые ароматизаторы», – сообщает декабря полиция итоги рейда по гаражам на Маршала Говорова.













Во время появления правоохранительных органов в цехе находились два работника – один грузчик, а второй работал и грузчиком, и водителем. Их доставили в полицию для допроса.

Кто стоял за производством элитной водки в гаражах, еще предстоит выяснить следствию.