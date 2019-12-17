Американцам не нравятся «небезопасные манёвры» российского корабля у побережья Флориды

"Небезопасные манёвры" российского разведывательного корабля у побережья Флориды вызывают раздражение у военных и береговых служб США, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники во властях Штатов.

"Виктор Леонов", корабль наблюдения, в последние несколько дней курсирует у берегов Южной Каролины и Флориды, при этом, как заметил один из источников телеканала, действия корабля были определены как небезопасные. Зачастую он двигается с погашенными ходовыми огнями в условиях плохой погоды, при этом не реагирует на запросы коммерческих судов, которые пытаются выяснить его координаты, чтобы избежать столкновения.

Источник телеканала сказал, что "шпионский корабль" участвовал и в «других беспорядочных маневрах».

Представитель береговой охраны США сказал CNN,что его ведомство предупредило все суда, проходящие поблизости, о российском корабле и его перемещениях. Известно также, что поблизости от «Виктора Леонова» постоянно находится эсминец ВМС США USS Mahan.





"Виктор Леонов" регулярно возвращается в международные воды у восточного побережья США, начиная с 2015 года. Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго.

Телеканал добавляет, что нынешнее присутствие российского корабля у побережья США стало следствием того, что эсминец с управляемыми ракетами ВМС США "Арли Бёрк" находится в румынском порту в Констанце, так считают американские военные.