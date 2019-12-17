Ниже Никарагуа и Руанды. Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Российская Федерация потеряла за год сразу 6 позиций в рейтинге Global Gender Gap Index, он же индекс гендерного равенства, который с 2006 года публикует Всемирный экономический форум. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает «Интерфакс» .

Индекс рассчитывается для 153 стран по четырём направлениям: здравоохранение и вероятная продолжительность жизни, экономика и карьера, образование, политические права.

В 2019 году Россия заняла 81-е место. Год назад была на 75-м. Главным проблемным моментом остается политический критерий гендерного равенства. Здесь РФ лишь 122-я в мире. А по количеству женщин в парламенте Россия оказалась на 112-м месте. В ВЭФ подчёркивают, что за последние 50 лет главами 85 государств, включая Россию, Италию, Мексику, ЮАР, Испанию, Швецию и США, были исключительно мужчины.

В мире в целом сегодня женщины занимают четверть мест в парламентах (25,2%) и одну пятую министерских должностей (21,2%). Политика остаётся самой консервативной в вопросе мужского доминирования сферой, в то время как в сфере образования и здравоохранения равенство полов достигает 96%.





И если в целом ситуация с равенством улучшается, то в сфере экономики женщины за минувший год немного сдали позиции. В 2019 году разрыв в этой сфере увеличился до 57,8% с 58,1% в прошлом году. В результате для достижения равенства в глобальной экономике понадобится 257 лет по сравнению с 202 годами в 2018 году.

Самыми толерантными в вопросах равенства полов остаются страны Северной Европы: Исландия (87,7%), Норвегия (84,2%), Финляндия (83,2%) и Швеция (82,0%). В топ-10 вошли Никарагуа (80,4%), Новая Зеландия (79,9%), Ирландия (79,8%), Испания (79,5%), Руанда (79,1%) и Германия (78,7%).

США опережает Россию на 28 позиций и занимает 53-е место. Замыкают рейтинг Пакистан (56,4%), Ирак (53%) и Йемен (49,4%).

В феврале 2019 года Всемирный банк поместил Россию на 116-е место рейтинга «Женщины, бизнес и закон – 2019», демонстрирующем ситуацию с гендерным равенством. Россия уступила почти всем бывшим советским республикам, обойдя в списке только Узбекистан.

В марте 2018 года генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что главной задачей организации является передача власти женщинам.