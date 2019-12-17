Третий детский сад открылся в ЖК «Чистое небо»

Setl Group

В жилом комплексе «Чистое небо» на севере города открылся третий муниципальный детский сад. Он рассчитан на 220 малышей. Для них в садике готов бассейн, а во дворе благоустроена большая игровая зона.

Садик находится по адресу Комендантский пр., 64, к. 2 – он стал отделением ГБДОУ №30 Приморского района. Setl Group ввел детский сад в эксплуатацию в октябре, и уже 16 декабря современное дошкольное учреждение распахнуло свои двери для ребят.

Фасады садика солнечно-апельсиновые и бирюзовые, а во дворе созданы удобные игровые зоны с изумрудными теневыми навесами, установлены разноцветные горки и качалки. Для игр и занятий спортом на открытом воздухе благоустроена большая территория, которая включает 11 площадок для ясельных и дошкольных групп и две спортивные площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки.

Setl Group

В самом здании спроектированы спальни, комфортные игровые комнаты, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, бассейн площадью 6 на 3 м с «теплыми полами». Садик оснащен лифтом.

Часть оборудования для детского сада приобрел холдинг Setl Group. Это электрическая плита, пекарский шкаф и холодильник на кухню, гимнастические стенки и канат для физкультурного зала, стиральная и сушильная машины, пианино.

Дошкольное учреждение стало третьим муниципальным детским садом, построенным Setl Group в проекте «Чистое небо». Два других расположены по адресам: пр. Королева, 72 к.1 и 76. В них ходят 380 детей. Setl Group также завершает строительство современной общеобразовательной школы с двумя бассейнами, рассчитанной на 1100 учащихся.

Setl Group

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

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